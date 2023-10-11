سياسة

مسؤول طبي في غزة: الاحتلال يستهدف طواقم الإسعاف لمنع الوصول إلى المصابين والشهداء

سيارة إسعاف محطمة في غزة جراء الغارات الإسرائيلية
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11/10/2023-|آخر تحديث: 11/10/202304:16 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قال مدير هيئة الإسعاف في غزة محمد أبو مصبح إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بشكل مباشر طواقم وسيارات الإسعاف لمنع الوصول إلى المصابين والشهداء جراء القصف العنيف الذي يشنه على قطاع غزة منذ 5 أيام.

وأضاف أبو مصبح، في مداخلة هاتفية مع الجزيرة مباشر، أن الاستهداف المباشر لطواقم الإسعاف أسفر عن استشهاد 5 مسعفين وإصابة عشرات المسعفين والكوادر الطبية، فضلا عن خروج 15 سيارة إسعاف من الخدمة جراء استهدافها خلال القصف الإسرائيلي.

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وقالت وزارة الصحة في غزة إن العدوان الإسرائيلي على القطاع أسفر عن استشهاد 1055 وإصابة 5184 آخرين.

وأوضح أبو مصبح للجزيرة مباشر أن المخزون الاحتياطي من الوقود الموجود في القطاع لا يكفي لعمل القطاع الصحي، مما ينذر بانهيار كامل للقطاع.

وقال إن سلطات الاحتلال رفضت نداءات الاستغاثة لفتح ممر آمن للوصول إلى الشهداء والمصابين.

وحذر أبو مصبح من أن الاحتلال يستهدف المدنيين في غزة بقنابل فوسفورية، الأمر الذي يفاقم من المخاطر الصحية للمصابين والسكان وطواقم الإسعاف والطواقم الطبية.

المصدر : الجزيرة مباشر