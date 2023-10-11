مسؤول الطاقة في غزة: مقبلون على كارثة إنسانية كبيرة بعد توقف محطة الكهرباء (فيديو)

قال مسؤول سلطة الطاقة في قطاع غزة جلال إسماعيل إن القطاع مقبل على كارثة إنسانية كبيرة بعد توقف محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، ظهر اليوم، إثر نفاد الوقود بها.

وأضاف في مداخلة هاتفية على الجزيرة مباشر أن المستشفيات لن تصبح قادرة على العمل بعد توقف محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، وفرض سلطات الاحتلال قطعا كاملا للتيار الكهربائي القادم إلى القطاع الذي يشهد غارات إسرائيلية عنيفة لليوم الخامس على التوالي.

وقال إسماعيل إن انقطاع الكهرباء عن القطاع بسبب انعدام الوقود سيشل الخدمات الصحية ومحطات المياه، مضيفا أن “مستشفيات القطاع لن تكون قادرة على معالجة الجرحى في ظل انعدام الوقود وانقطاع الكهرباء”.

وناشد إسماعيل المجتمع الدولي، عبر الجزيرة مباشر، التدخل لوقف معاناة الشعب الفلسطيني في غزة وسط الأزمة الإنسانية التي يشهدها القطاع مع سقوط 1055 شهيدا وأكثر من 5147 جريحا جراء غارات الاحتلال المكثفة على القطاع المحاصر في أعقاب عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها فصائل المقاومة فجر السبت الماضي.