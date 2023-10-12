أردوغان يصف الرد الإسرائيلي على حماس في غزة بـ “المذبحة”

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن الحصار والقصف الإسرائيليين لقطاع غزة، ردا على هجوم حركة حماس، هو رد غير متناسب يصل إلى حد “المذبحة”، مكررا عرض أنقرة الوساطة في الصراع.

وفي كلمة أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان، قال أردوغان إنه حتى الحرب لها “أخلاق”، لكن التصعيد منذ مطلع الأسبوع انتهك‭‭‭‭ ‬‬‬‬هذه الأخلاق “بشكل خطير‭‭‭‭ ‬‬‬‬للغاية”.

وقال “إن منع الناس من الحصول على احتياجاتهم الأساسية وقصف الأماكن التي يعيش فيها المدنيون -أو باختصار إدارة صراع باستخدام كل أنواع الأساليب المخزية- ليس حربا، إنها مذبحة”، في إشارة إلى قطع إسرائيل الكهرباء والمياه عن غزة وتدمير البنية التحتية.





وانتقد أردوغان هجمات إسرائيل “غير المتناسبة” على غزة ووصفها بأنها “مجردة من أي أساس أخلاقي” وحث العالم على ألا ينحاز “بشكل أعمى” إلى أي جانب. وحذر من أن ترك المشكلة الرئيسية بلا حل سيؤدي إلى صراعات جديدة أكثر عنفا.

وقال أردوغان “ندعو الدول في الأمريكتين وأوروبا والمناطق الأخرى إلى اتخاذ موقف بين الطرفين يتسم بالإنصاف والعدل ويستند إلى التوازنات الإنسانية”. وأضاف “يجب على الجميع الامتناع عن أفعال من شأنها معاقبة الشعب الفلسطيني بأكمله، مثل منع دخول المساعدات الإنسانية”.

وذكرت الرئاسة التركية أن أردوغان أجرى في وقت لاحق الأربعاء اتصالا هاتفيا مع العاهل الأردني الملك عبد الله لبحث التطورات، مضيفة أن أردوغان “أكد ضرورة توخي الحذر من احتمال انتشار الصراعات إلى المنطقة الأوسع نطاقا”.