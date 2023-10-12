ألمانيا تضع في تصرّف إسرائيل طائرتين مسيّرتين لاستخدامها في العدوان على غزة

أعلنت ألمانيا، الأربعاء، أنّها وضعت في تصرّف إسرائيل طائرتين مسيّرتين حربيّتين من طراز “هيرون تي بي” لكي تستخدمهما إسرائيل في هجومها على غزة.

وقالت وزارة الدفاع الألمانية في بيان إن “إسرائيل أرسلت إلى الحكومة الفدرالية طلب دعم لاستخدام طائرتين بدون طيار من طراز هيرون تي بي”.

وأضاف البيان أن “وزارة الدفاع أعطت موافقتها على استخدام (الطائرتين) بما يتّفق مع الطلب”.

ووفقاً لمجلة دير شبيغل الألمانية فقد سأل سلاح الجو الإسرائيلي عمّا إذا كان بإمكان ألمانيا أن تضع في تصرّفه هاتين الطائرتين الحربيتين لكي يستخدمهما خلال العدوان على غزة.

وفي بيانها أوضحت الوزارة أن “القوات المسلّحة الألمانية تستأجر حالياً 5 طائرات بدون طيار من هذا الطراز تُستخدم بشكل خاص لتدريب الجنود الألمان” في موقع في إسرائيل.





وبحسب دير شبيغل، فقد أوقفت إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي في أعقاب هجوم حماس تدريب 16 طياراً ألمانياً سيعودون إلى بلدهم قريباً.