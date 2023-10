الأمم المتحدة: ارتفاع عدد النازحين في غزة إلى 338 ألفا

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، الخميس، إن عدد النازحين من منازلهم في غزة ارتفع إلى أكثر من 338 ألف فلسطيني، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأشار المكتب الأممي في بيان إلى أن أكثر من 338 مواطنا نزحوا من منازلهم منذ بدء الحرب.

وسبق أن أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، مساء أمس الأربعاء، أن أكثر من 220 ألف شخص في غزة لجؤوا إلى 92 مدرسة تابعة لها.

“Civilians must be protected at all times.”

