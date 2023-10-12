الأمم المتحدة: ارتفاع عدد النازحين في غزة إلى 338 ألفا

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، الخميس، إن عدد النازحين من منازلهم في غزة ارتفع إلى أكثر من 338 ألف فلسطيني، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأشار المكتب الأممي في بيان إلى أن أكثر من 338 مواطنا نزحوا من منازلهم منذ بدء الحرب.

وسبق أن أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، مساء أمس الأربعاء، أن أكثر من 220 ألف شخص في غزة لجؤوا إلى 92 مدرسة تابعة لها.

“Civilians must be protected at all times.” – @antonioguterres says UN staff are working around the clock to support the people of Gaza, with around 220,000 Palestinians sheltering in 92 @UNRWA facilities. https://t.co/BOIo1lnRF2 pic.twitter.com/ufHtMemwSw — United Nations (@UN) October 11, 2023

ودعا المسؤول الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة حمادة البياري إلى هدنة إنسانية قد تمكن عمال الإغاثة من تقييم الأوضاع واصفا الوضع في القطاع بالخطير للغاية.

وأوضح البياري، في تصريحات نشرت على الموقع الرسمي للمنظمة الأممية، مساء الأربعاء، أن محطة الكهرباء الوحيدة اضطرت لإيقاف عملياتها بسبب نقص الوقود. سيؤثر ذلك على حصول السكان على الخدمات كالصحة والمياه.

وأضاف أن هناك نقص في الموارد، وإغلاق كامل للمعابر بين قطاع غزة والعالم الخارجي، وقطع لسلاسل الإمداد في القطاع.

وأعلن وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث في منشور على منصة إكس تخصيص 9 ملايين دولار لتمويل الجهود الإنسانية الفورية في فلسطين.

The humanitarian situation in the Occupied Palestinian Territory is worsening. I've allocated $9M from @UNCERF to enable immediate relief efforts. — Martin Griffiths (@UNReliefChief) October 11, 2023

وأطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السبت، عملية طوفان الأقصى، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية السيوف الحديدية، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.