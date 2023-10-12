الإجمالي حتى الآن 245.. جيش الاحتلال يعلن قائمة جديدة لقتلاه خلال “طوفان الأقصى”

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، 25 اسمًا جديدًا من أفراده الذين قتلوا خلال معارك “طوفان الأقصى” مع المقاومة الفلسطينية ليصل العدد الإجمالي إلى 245 قتيلًا من الضباط والجنود.

ونشر الجيش قائمة الأسماء في حسابه على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت إسرائيل أن عدد قتلاها في “طوفان الأقصى” بلغ نحو 1300، وهو الأكبر في تاريخ إسرائيل بعد حرب أكتوبر 1973 إضافة إلى ما يزيد على 3300 مصاب.