“الصبح بنلعب وبييجي الليل نخاف وبنظلنا نعيط”.. أطفال غزة يحتمون بالمدارس من القصف الإسرائيلي (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر أحوال الأطفال الفلسطينيين في مدارس قطاع غزة التي لجؤوا إليها فرارا من القصف الإسرائيلي الذي دمر بيوتهم.

وتحدث أطفال غزة للجزيرة مباشر عن أحوالهم بعدما توقفت الدراسة في القطاع إثر بدء معركة طوفان الأقصى، ليظل الأطفال في مدارسهم، لكن ليس للتعليم بل للاحتماء بجدرانها من نيران القصف التي استهدفت منازلهم.

وداخل مدرسة ذكور غزة الجديدة وسط القطاع، تروي الطفلة ليان (10 أعوام) كيف تقضي أيام الحرب داخل مدرسة تجاور منزلهم الذي تضرر من القصف.

ليان نزحت إلى المدرسة من حي الشجاعية رفقة عائلاتها، ورغم كون المدرسة غير آمنة، يقضي الأطفال نهارهم في اللعب داخل الساحة، ويمضون ليلهم في البكاء.

تقول ليان “دارنا مهدومة.. وبرضو مفيش أمان في المدرسة.. تأثر بيتنا وجينا على المدرسة وبرضه ضربوا صواريخ.. واحنا طالعين من البيت قعدوا برضو يضربوا.. دارنا مهدومة”.

تضم الغرفة داخل المدرسة أكثر من 65 شخصًا، في حين يلتحف آخرون السماء نظرًا لضيق المكان، رغم استمرار القصف الإسرائيلي.

ويعاني النازحون صعوبة في استعمال دورات المياه، ويضطرون إلى اللجوء إلى المياه المالحة عوضًا عن العذبة لندرة المياه بعد قطعها عن غزة من قبل حكومة الاحتلال.

ووفق الأمم المتحدة فإن نحو 263 ألف فلسطيني على الأقل نزحوا من منازلهم في قطاع غزة، وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن معظم النازحين يقيمون في مدارس الوكالة، وإنهم يعيشون ظروفا صعبة.