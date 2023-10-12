قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن نشر الولايات المتحدة سفنا وطائرات عسكرية بالقرب من إسرائيل يجب أن ينظر إليه على أنه إشارة لإيران لكي “تتوخى الحذر”.

وأضاف في اجتماع مع زعماء الطائفة اليهودية، الأربعاء، “حماس ارتكبت فظائع وتلقي باللائمة على إسرائيل، وهو أمر لا يمكن تصديقه”.

لكنه أكد، أنه بالرغم من “كل الغضب والواقع الذي لا يمكن وصفه، فمن المهم على إسرائيل أن تتمسك بقواعد الحرب، وهو ما أخبرته لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو”، لافتًا إلى أنه مؤمن بأن إسرائيل تفعل كل ما في وسعها “للملمة جراحها”.

وتابع “أمّنت حياة اليهود في الولايات المتحدة وأمرت بالتصدي لأي تهديدات من الممكن أن تواجههم”، مشيرًا إلى أنه يبذل كل جهده من أجل إعادة “الأمريكيين إلى وطنهم”. في إشارة إلى رهائن تحتجزهم حماس.

وكرر بايدن ما قاله في خطابه أول أمس حول ذبح حماس للأطفال، وقال “لم اعتقد يومًا أن الإرهابيين سيقطعون رؤوس الأطفال”، وهو ما نفته حركة حماس في بيان رسمي، كما أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال “لم نتأكد بشأنها”.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن هناك دول في المنطقة تحاول أن تمد يد المساعدة، “بما في ذلك بعض الدول العربية”.

ويتعرض قطاع غزة لقصف مكثف وعنيف لليوم السادس على التوالي من طائرات الاحتلال الاسرائيلي، ردًا على عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية فجر السبت الماضي، ولا تزال مستمرة حتى الآن.