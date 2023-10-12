بريطانيا ترسل سفنا حربية وطائرات تجسس إلى شرق المتوسط لدعم إسرائيل

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك نشر سفن حربية وطائرات تجسس في شرق المتوسط لدعم إسرائيل، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وأضاف أن طائرات التجسس التابعة لسلاح الجو الملكي ستبدأ “دوريات لمساعدة الشركاء على رصد التهديدات الناشئة للأمن الإقليمي”.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية وصحيفة “تايمز” البريطانية، في وقت سابق الخميس، أن لندن سترسل سفينتين حربيتين ومروحيات وطائرات تجسس إلى شرق المتوسط.

وأضافتا أن الطائرات ستبدأ طلعات للمراقبة والاستطلاع فوق إسرائيل إظهارًا للدعم العسكري الهادف لطمأنتها.