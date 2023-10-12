حمدين صباحي للجزيرة مباشر: لا يليق بمصر أن تعجز عن توصيل المساعدات لغزة بينما ترسل أمريكا حاملة طائرات (فيديو)

قال حمدين صباحي، الأمين العام للمؤتمر القومي العربي والمرشح الأسبق في الانتخابات الرئاسية المصرية، إنه “من حق الأمة أن تفخر بما أنجزته المقاومة الفلسطينية، وأن لا تسمح لمشاهد الانتقام الوحشي الذي يشنه العدوان على قطاع غزة من حرماننا من لحظة النصر العظيم في 7 أكتوبر/تشرين الأول”.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج (المسائية) عبر الجزيرة مباشر، الخميس، أن العالم ليس مع العدوان الإسرائيلي، “بل أمريكا والغرب الأوروبي فقط، وهم ليسوا تعبيرًا عن العالم”، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية منحازة عن جهل مع إسرائيل.

وعن قصف الطيران الإسرائيلي لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني وصعوبة توصيل المساعدات الإنسانية، قال حمدين “لا يليق بمصر كدولة وكشعب أن تعجز حتى عن توصيل الدواء والمياه والطعام لإخوتنا المحاصرين الواقعين تحت هذا العدوان الوحشي من الصهاينة”.

حمدين صباحي: السابع من أكتوبر يوم عظيم في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/IJKzU5YFKp — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 12, 2023

وأشار السياسي المصري إلى أنه في الوقت الذي لا تستطيع فيه مصر من إيصال حتى الدواء لغزة، استطاعت أمريكا من على بعد آلاف الأميال أن ترسل حاملة طائرات لتشارك العدوان أو تأمين العدوان على غزة.

وأضاف “الأنظمة العربية ليست تعبيرًا دقيقًا عن شعوبها، توجد أنظمة اختارت السلام وخط التطبيع الذي بدأ بكامب ديفيد، ثم توالى عبر أوسلو ووادي عربة ولحق به مؤخرًا ما يسمى السلام الإبراهيمي مع بعض الدول العربية”، واستطرد “من اختار التطبيع اختاروه ليحفظ لهم كراسيهم، كنوع من الحماية الأمريكية لهذه الكراسي عبر الرضى الصهيوني”.

وقال صباحي إن أحد “أعظم تجليات جولة نصر 7 أكتوبر -طوفان الأقصى-، أنه أسقط كل دعاوى المطبعين من الحكام العرب، الذين كان جزء من دعواهم، أنه عبر علاقات مع أمريكا والعدو الصهيوني، يمكن أن يخدموا الجوانب الإنسانية للشعب الفلسطيني، وادعوا أنهم قادرين على ترويض الوحش الصهيوني، كل هذا سقط بالمشاهد التي نراها الآن في غزة”.