خبراء من الأمم المتحدة: الهجمات الإسرائيلية على غزة تعد بمثابة “عقاب جماعي”

نددت مجموعة من الخبراء المستقلين بالأمم المتحدة اليوم الخميس بالعنف ضد المدنيين، وعبرت عن أسفها لأن الضربات الانتقامية على غزة تعد بمثابة “عقاب جماعي”.

وقالت المجموعة إن إسرائيل لجأت إلى شن “هجمات عسكرية عشوائية على الفلسطينيين المنهكين بالفعل في غزة”.

وقالت المجموعة، التي تضم عددا من المقررين الخاصين للأمم المتحدة، في بيان “لقد عاشوا (سكان غزة) تحت حصار غير قانوني لمدة 16 عاما، وخاضوا بالفعل 5 حروب قاسية كبرى، والتي لا تزال نتيجتها مجهولة”.

وأضافت “يصل هذا إلى حد العقاب الجماعي. ولا يوجد أي مبرر للعنف الذي يستهدف مدنيين برياء بشكل عشوائي، هذا محظور تماما بموجب القانون الدولي، ويصل إلى حد جريمة حرب”.

كان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، قد قال الخميس، إن عدد النازحين من منازلهم في غزة ارتفع إلى أكثر من 338 ألف فلسطيني، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وسبق أن أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، مساء أمس الأربعاء، أن أكثر من 220 ألف شخص في غزة لجؤوا إلى 92 مدرسة تابعة لها.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن القصف الإسرائيلي أسفر عن 1203 شهداء و5763 مصابا حتى الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم بالتوقيت المحلي.