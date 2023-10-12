زوجة الزواري توجه رسالة إلى كتائب القسام (فيديو)

وجّهت ماجدة صالح زوجة الشهيد محمد الزواري التحية إلى كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، على بدء عملية “طوفان الأقصى” السبت الماضي.

وقالت في تصريحات للجزيرة مباشر إنها تشعر بفخر كبير بعد استخدام مسيّرات “الزواري” التي تحمل اسم زوجها الشهيد خلال العملية.

ونشرت كتائب القسام صورًا لمسيّرات “الزواري”، وقالت إنها دخلت الخدمة خلال معركة “طوفان الأقصى”.

وذكرت أنها استخدمت 35 طائرة انتحارية من هذا الطراز.

وكشفت كتائب القسام، عام 2021، عن مسيّرة “الزواري” ونشرت مقاطع “فيديو” لها، قائلة إنها نفّذت طلعات رصد واستطلاع لمواقع تابعة لجيش الاحتلال، وعادت لمواقعها سالمة.

وأطلقت كتائب القسام اسم “الزواري” على المسيّرة تخليدًا لذكرى مهندس الطيران والمخترع التونسي محمد الزواري، الذي أسهم في صناعة هذه الطائرات وإدخالها لسلاح المقاومة الفلسطينية.

واغتال الموساد الإسرائيلي الزواري بطلقات نارية أمام منزله في مدينة صفاقس جنوبي تونس في ديسمبر/كانون الأول عام 2016.