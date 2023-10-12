طلاب داعمون لفلسطين في أمريكا: نتعرض للهجوم لدعمنا غزة

أجرت الجزيرة مباشر حوارا مع اتحاد طلبة من أجل العدالة لفلسطين – فرع جامعة جورج ميسون بالولايات المتحدة بعد تعرضهم للهجوم والتنديد بسبب إدانتهم للعدوان الإسرائيلي على غزة.

ويتعرض الطلاب لهجمات ممنهجة بناء على بيان الدعم الصادر من قبلهم للشعب الفلسطيني، إضافة لتعرضهم للتنديد المباشر من بعض حكام الولايات والإدانة من قبل الإدارة الأكاديمية لجامعاتهم، وجاء الحوار على النحو التالي:

كيف تابعتم أحداث الأيام الماضية؟

القوة الاحتلالية الإسرائيلية تواصل قصف غزة ردًا على المقاومة بشكل لا ينقطع ووحشي، مرتكبة عدة مجازر، ويجري تدمير منازل السكان واستشهدت عائلات بأكملها، كل ذلك في محاولة مثيرة للشفقة لاستعادة “سمعتها” المكسورة بسبب تقدم المقاومة التاريخي.

الجهل المتعمد للعالم الغربي واضح، فبينما تظهر الحقائق أمام أعيننا يتم نشر المعلومات الخاطئة بغرض تبرير مزيد من الفظائع والقصف والقتل واعتقال الفلسطينيين.

مع استدعاء القوة الاحتلالية الإسرائيلية الآلاف من الجنود الاحتياطيين، من الواضح أن جميع المستوطنين هم جنود.

لا يمكن فصل الشعب عن المقاومة، لأننا في حالة مستمرة من المقاومة.

هذا الصراع تم فرضه على الشعب الفلسطيني.

من الواضح منذ بداية هذا الاحتلال أن الشعب الفلسطيني يتوق إلى نهاية حقيقية لمعاناته الاستعمارية.

كيف تقيمون استجابة الولايات المتحدة للحرب في غزة/إسرائيل؟

الاعتماد الصهيوني على الولايات المتحدة لدعم أجندته في قتل الفلسطينيين يشير إلى موقف الولايات المتحدة، وقد وضعت الولايات المتحدة نفسها كمدافع عن الاحتلال العسكري الصهيوني.

نرى دعمًا من إدارة بايدن، كما جاء في بيانه في 10 أكتوبر/ تشرين أول: “ولن يكون هناك شك: الولايات المتحدة مع إسرائيل”.

هذا ليس حادثًا واحدًا، بل هذا تكرار للتورط الماضي على مدى السنوات الـ 75 الماضية.

نحن نشهد آلة الحرب الأمريكية توقع على التطهير العرقي للمواطنين في غزة، كما فعلت مرارًا وتكرارًا.

أعلنت الولايات المتحدة أنها ترسل طائرات جوية وسفنًا عسكرية إلى إسرائيل، مما يظهر دعمها الثابت للدولة العنصرية ودعمها للمجازر والتطهير العرقي لشعب مظلوم.

هل تخشون أي انتقام بناءً على موقفكم؟

نحن نقف بحزم على موقفنا في إدانة جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وندعم النضال الفلسطيني بكل إصرار ودون توقف.

تعرضنا بالفعل لاستهداف بسبب بياننا الذي نشر في 9 أكتوبر وأدوارنا كأعضاء في جمعية الطلاب الفلسطينيين في الجامعة.

جرى ذلك من خلال إعداد وثيقة تحمل اسم “قائمة الإرهاب الجامعي”، حيث تم استهداف قادة جمعيات الطلاب في الجامعات بما يعرف بـ “التعريف بالأشخاص” ووصفهم بأنهم إرهابيون.

جرى استهداف منظمتنا أيضًا من قبل رابطة مكافحة التشهير (ADL)، التي تزعم أننا، جمعية الطلاب الفلسطينيين في جامعة ميسون، نؤيد الإرهاب.

نحن ندرك أن هذا هو تكتيك يستخدمه الكيان الصهيوني لتحريض الخوف بين أنصار تحرير فلسطين ومنظمي الحراك الشبابي، ونحن لا نخشاهم.

نحن ثابتون في دعمنا لتحرير فلسطين والمقاومة، ولن نتراجع أمام تهديدات الصهاينة.

هل شهدتم أي تحيز أكاديمي تجاه إسرائيل؟