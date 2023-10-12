“طوفان الأقصى”.. كتائب القسام تنشر لقطات لرشقات صاروخية باتجاه إسرائيل (فيديو)

نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس) الفلسطينية، لقطات لرشقات صاروخية باتجاه الأراضي المحتلة.

وكانت كتائب القسام أعلنت، الأربعاء، قصف مدينة حيفا شمال إسرائيل بصاروخ من طراز “R160”.

وأضافت: “هاجمنا مربضًا للآليات والأفراد شرق غزة بطائرتين انتحاريتين”.

وفجر السبت، أطلقت حركة (حماس) وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردًا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس المحتلة”.

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.