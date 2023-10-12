فلسطينيون دمر الاحتلال بيوتهم: لو أخذوا أولادنا.. لو أخذونا كلنا.. كله فدى فلسطين والقدس والمقاومة (فيديو)

رصدت الجزيرة مباشر أوضاع فلسطينيين دمر الاحتلال بيوتهم في مخيم الشابورة في مدينة رفح الحدودية جنوب قطاع غزة.

فقد رصدت الجزيرة مباشر مأساة مئات الأسر التي هُجّرت ودُمّرت بيوتها ولم يبق منها إلا الرماد جراء القصف الإسرائيلي على مخيم الشابورة في مدينة رفح الحدودية جنوب قطاع غزة، مربع كامل بمخيم الشابورة تمت إبادته وتسويته بالأرض.

وقال أحد من دمرت بيوتهم: بيوت بأكملها ذهبت هباء منثورا لم يبق منها إلا الرماد شاهدا على هذا الاحتلال الغاشم وعلى صمت العرب والمسلمين ليس لنا إلا الله حسبنا الله ونعم الوكيل.

وأضاف: مئات الأسر هنا تهجرت تدمرت بيوتها هنا في مخيم الشابورة برفح.

وقال فلسطيني آخر للجزيرة مباشر: أحد الجيران جاءه اتصال هاتفي يطالبه بإخلاء منزله ولم يمض سوى 5 دقائق حتى جاءه اتصال آخر “قلنا لك أخلي البيت”.. اخلوا المخيم لا تدعوا أحدا فيه.

وأضاف: أخلينا المخيم، وكله فداء القدس ما حدث شيء مخوف، لا أستطيع أن أحكي لك ما حدث، مربع كامل في المخيم أزيل، مجازر تحدث، حوالي 30 منزلا تهدمت، ولكن لن نتنازل لو أخذوا أولادنا.. لو أخذونا كلنا.. كله فدى القدس كله فدى المقاومة” سنظل مع فلسطين والمقاومة والقدس.

وأضاف: أريد أن أوجه كلمة كفلسطيني: حسبنا الله ونعم الوكيل في العرب الذين يتفرجوا فينا حسبي الله في المسلمين اللي بيتفرجوا فينا، لا أحد يقف معنا ولكن الله يقف معنا وليس لنا أحد غيره.

وتنقل الصور عشرات الأشخاص وهم يبحثون وسط ركام منازلهم عن بقايا أشياء من الملابس أو الاحتياجات الصالحة للاستخدام.