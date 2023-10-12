كتائب القسام تنشر “فيديو” لإطلاق سراح امرأة إسرائيلية وطفليها (شاهد)

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، مساء الأربعاء، أنها أفرجت عن سيدة إسرائيلية مع طفليها، بحسب بيان ومقطع “فيديو” حصلت عليه الجزيرة ونشرته الكتائب.

وقالت القسام في بيان إنه “تم إطلاق سراح مستوطنة إسرائيلية وطفليها بعد التحفظ عليهم خلال الاشتباكات”.

وأظهر الشريط امرأة ترتدي قميصًا أزرق اللون مع طفلين يبتعدون عن منطقة نصبت فيها أسلاك شائكة، برفقة 3 عناصر من الحركة.

كتــائــب القــ ــسـ ــام تنشر فيديو لما تقول إنه إطلاق سراح امرأة إسرائيلية وطفليها بعد التحفظ عليهم خلال الاشــ ــتـبــ ــاكات#طوفان_الأقصى #غزة #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/rM4Pexq4qm — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 11, 2023

وفجر السبت، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.