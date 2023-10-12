مسؤول أمريكي: ندعو شركاءنا إلى استخدام نفوذهم لدى حماس لوقف الهجوم على إسرائيل

دعت الولايات المتحدة شركاءها الدوليين إلى استخدام نفوذهم لدى حماس “وداعميها في إيران” لإقناع مقاتلي الحركة بوقف الهجوم على إسرائيل، حسبما أعلن مسؤول أمريكي كبير اليوم الخميس.

وجاءت التصريحات التي نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية في وقت يتوجه فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الخميس إلى إسرائيل في زيارة تضامن قبل التوقف في الأردن وربما دول أخرى في المنطقة.

وقال مسؤول كبير يرافق بلينكن خلال توقف للطائرة في أيرلندا “بصراحة، نطلب من جميع شركائنا الحوار مع حماس أو حزب الله أو إيران، مع أي من هؤلاء الثلاثة، ممن لديهم معهم أي قنوات أو علاقات أو أي شيء لحمل حماس على وقف هجماتها، والإفراج عن الرهائن وإبعاد حزب الله وإيران عن النزاع”.

وأكد مسؤول أمريكي آخر أن بلينكن سيزور دولا أخرى في المنطقة بعد الزيارتين المعلنتين إلى إسرائيل والأردن، لكن دون تحديد تلك الدول.

وتقصف الطائرات الإسرائيلية بوحشية قطاع غزة منذ أيام ردًّا على “طوفان الأقصى” الذي شنّه مسلحو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فجر السبت، واخترقوا فيه السياج الحدودي الذي يحيط بغزة واقتحموا الأراضي المحتلة والمستوطنات الواقعة فيما يعرف بـ”غلاف غزة”؛ مما أسفر عن مقتل 1200 شخص وإصابة ما يزيد على 2700 واحتجاز العشرات من الرهائن، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد أكثر من 1200 شخص وإصابة أكثر من 5600 آخرين.