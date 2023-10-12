مصر تدعو إلى إيصال المساعدات إلى غزة وتؤكد أن معبر رفح مفتوح (فيديو)

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الخميس، مع وزير خارجية ليتوانيا جابرييليوس لاندسبرجيس، استمرار فتح معبر رفح لإيصال المساعدات الإنسانية الملحة إلى قطاع غزة.

وأكد شكري خلال المؤتمر الرفض الكامل والإدانة لاستهداف المدنيين تحت أي ظرف وتعريضهم للقتل والحصار والتجويع والتهجير.

وقال شكري: حقوق الإنسان الفلسطيني ليست أقل من حقوق أي إنسان آخر، ويجب التعامل مع هذه الحقوق بنفس القدر وبدون ازدواجية.

وأشار شكري إلى أن هناك حدودا لأي عمل عسكري دون أن يكون بمثل هذا القدر من التدمير الحادث والأثر على الأطفال والنساء وكبار السن.

كما أصدرت الخارجية المصرية بيانا اليوم الخميس دعت فيه المجتمع الدولي إلى مساعدة الفلسطينيين وإيصال المساعدات الدولية إلى مطار العريش الذي تم تحديده لاستقبال المساعدات الدولية.

وأكد البيان أن معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر مفتوح للعمل ولم يتم إغلاقه في أية مرحلة منذ بدء الأزمة الراهنة، حسب البيان.

وأشار البيان إلى أن تدمير مرافق المعبر الأساسية على الجانب الفلسطيني نتيجة القصف الإسرائيلي المتكرر، يحول دون انتظام عمله بشكل طبيعي.

وطالب البيان إسرائيل بتجنب استهداف المعبر كي تنجح جهود الترميم والإصلاح فيه بما يؤهله لأن يكون شريان حياة لدعم الفلسطينيين في القطاع.

وكان معبر رفح قد تعرض لقصف إسرائيلي مرتين متتاليتين، وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الجانب المصري تلقى تحذيرا إسرائيليا من مغبة السماح بدخول إمدادات إغاثية إلى القطاع.

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