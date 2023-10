من أصول مصرية.. الطيران الكندي يفصل أحد طياريه لتضامنه مع فلسطين

قرر الطيران الكندي فصل الطيار من أصول مصرية مصطفى عزو من عمله، بسبب إبداء تضامنه مع فلسطين، يوم الاثنين الماضي.

وبالرغم من حذف عزو لجميع حساباته على مواقع التواصل، إلا أن منظمة “أوقفوا معاداة السامية” قد نشرت صورة كان قد شاركها معبرًا فيها عن تضامنه مع فلسطين، ومنددًا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وقالت إنه لن يشعر أي يهودي بالأمان وهو يطير مع “هذا المعادي للسامية”.

ونشرت شركة الطيران تغريدة على منصة إكس قائلة “نحن على علم بالمشاركات غير المقبولة التي قام بها طيار طيران كندا. نأخذ هذا الأمر على محمل الجد وقد تم إخراجه من الخدمة ونحن ندين بشدة العنف بجميع أشكاله”.

We are aware of the unacceptable posts made by an Air Canada pilot. We are taking this matter very seriously, and he was taken out of service on Mon, Oct. 9. We firmly denounce violence in all forms.

— Air Canada (@AirCanada) October 10, 2023