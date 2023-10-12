سياسة|كندا

من أصول مصرية.. الطيران الكندي يفصل أحد طياريه لتضامنه مع فلسطين

الطيران الكندي يفصل الطيار المصري مصطفى عزو بعد تضامنه مع فلسطين
الطيران الكندي يفصل الطيار من أصول مصرية مصطفى عزو بعد تضامنه مع فلسطين (منصات التواصل)
12/10/2023

قرر الطيران الكندي فصل الطيار من أصول مصرية مصطفى عزو من عمله، بسبب إبداء تضامنه مع فلسطين، يوم الاثنين الماضي.

وبالرغم من حذف عزو لجميع حساباته على مواقع التواصل، إلا أن منظمة “أوقفوا معاداة السامية” قد نشرت صورة كان قد شاركها معبرًا فيها عن تضامنه مع فلسطين، ومنددًا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وقالت إنه لن يشعر أي يهودي بالأمان وهو يطير مع “هذا المعادي للسامية”.

ونشرت شركة الطيران تغريدة على منصة إكس قائلة “نحن على علم بالمشاركات غير المقبولة التي قام بها طيار طيران كندا. نأخذ هذا الأمر على محمل الجد وقد تم إخراجه من الخدمة ونحن ندين بشدة العنف بجميع أشكاله”.

وندد ناشطون ومدونون عبر المنصات بقرار الشركة، وتساءل بعضهم: “ماذا عن الطيارين الذين يدافعون عن إسرائيل؟ هل سيتم طردهم أيضا؟”.

وتساءلت الناشطة صباء “أين هو العدو؟ لماذا لا يستطيع أحد دعم فلسطين وكيف له أن يدعم العنف؟”

وقال المدون عبدالله عمر عبر منصة إكس “ندد هذا الشاب بالظُلم الواقع على غـزة، وأظهر دعما قويا لهم عبر انستغرام فانهالوا عليه في التعليقات وتقدموا بشكاوى كثيرة فيه، ليستجيب الطيران الكندي”.

وقالت الكاتبة ميرنا الهلباوي عبر تغريدة “لا أستطيع تحمل النفاق والكيل بمكيالين في أوروبا وأمريكا، لا أصدق هذا المستوى من التسويق للـ”حرية” التي يريدونها لهم حصرا مزيلين كل ما لا يتوافق مع أفكارهم ببساطة! أشعر بأني أعيش في مسرحية ووهم كبير”.

المصدر : الجزيرة مباشر