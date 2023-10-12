نتنياهو: 7 أكتوبر يوم أسود وهو الأفظع في تاريخ اليهود منذ المحرقة النازية (فيديو)

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو تاريخ بدء عملية “طوفان الأقصى”، بأنه “الأفظع في تاريخ الشعب اليهودي منذ المحرقة”.

وقال نتنياهو في تصريحاته ضمن خطابه في مقر الكنيست، الخميس، “يوم السابع من أكتوبر سيبقى يومًا أسود في تاريخ الشعوب، والأفظع للشعب اليهودي منذ المحرقة النازية”.

وأضاف “هذه حرب من أجل البيت حقًا”، في إشارة إلى إسرائيل، وتابع “يجب أن تنتهي هذه الحرب بشيء واحد، وهو النصر الكامل وسحق حماس والقضاء عليها”، مؤكدًا أن “الألم عميق جدًا”.

وأردف “حماس هي داعش (تنظيم الدولة)، وعلى العالم الذي صدم بداعش والقاعدة بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول -تفجير مبنى التجارة العالمي بأمريكا-، أن يدينها ويفرض عقوبات عليها”.

وفجر السبت، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، وفي المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.