وزير الدفاع الإسرائيلي: ما تعرضنا له لم نر له مثيلا منذ 1948

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن ما تعرضت له إسرائيل “خطير جدًا ولم نر له مثيلًا منذ 1948”.

وذكر في كلمة له مساء الأربعاء أن الوقت الآن للحرب وليس للسلام، معتبرًا أن المجتمع الإسرائيلي كله مجند للدفاع عن إسرائيل.

وخاطب غالانت عائلات الأسرى لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، وتعهد بإعادتهم، مؤكدًا أن ما تعرضت له إسرائيل خطير “والآلاف هجموا علينا بهدف القتل والتدمير”.

وقال إن “دولتنا تواجه أصعب ساعاتها ونواجه عدوًا قاسيًا، وسنمحو هذا الشيء الذي اسمه حماس في غزة”.

وأكد أن “الحكومة لديها دعم واسع في إسرائيل حتى من أحزاب المعارضة”.