استشهاد صحفي وإصابة 3 بينهم مراسلة ومصور الجزيرة بقصف إسرائيلي جنوبي لبنان

استشهد الصحفي عصام عبد الله الذي يعمل في وكالة رويترز، وأصيب 3 بينهم مراسلة ومصور قناة الجزيرة كارمن جوخدار وإيلي براخيا في قصف إسرائيلي على سيارتهم ببلدة علما الشعب جنوبي لبنان الجمعة.

وقال مدير مكتب الجزيرة في لبنان مازن إبراهيم، إن “كل الفرق التابعة للجزيرة ترتدي سترات واقية من الرصاص وخوذات وهناك كتابات واضحة بكلمة press على ملابسهم وعلى السيارات أيضا”.

وأوضح أن المكان الذين كانوا فيه كان تجمعا للصحفيين من قنوات عدة.

وتشهد الحدود اللبنانية مع إسرائيل تصعيدا حيث تعرضت بلدتا الضهيرة وعلما الشعب جنوبي لبنان اليوم الجمعة لقصف من قبل الجيش الإسرائيلي ردا على ما ادعى أنه “رصده لإطلاق نار” من الطرف الآخر.

استشهاد صحفي وإصابة الزميلين كارمن جوخدار وإيلي براخيا في قصف إسرائيلي على علما الشعب جنوبي #لبنان.. مدير مكتب #الجزيرة مازن إبراهيم يقول: الاشتباكات كانت بعيدة جدا عن مكان تجمع الصحفيين لكن قوات الاحتلال ضربت المكان#الأخبار pic.twitter.com/naRrbC9TgW — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 13, 2023

وقالت رويترز في بيان الجمعة إن مصور فيديو من وكالة الأنباء قتل أثناء أدائه لعمله في جنوب لبنان.

وجاء في البيان “نشعر بحزن شديد لمعرفة نبأ مقتل مصور الفيديو عصام عبد الله”.

وكان عصام أحد أفراد طاقم رويترز في جنوب لبنان الذي كان يقدم لقطات فيديو حية. وقالت رويترز “نسعى بشكل عاجل للحصول على مزيد من المعلومات، ونعمل مع السلطات في المنطقة، وندعم عائلة عصام وزملاءه”.

وعلق البيت الأبيض “دعواتنا الحارة لذوي صحفي رويترز الذي قتل في جنوب لبنان”.