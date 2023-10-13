استشهاد صحفي وإصابة 3 بينهم مراسلة ومصور الجزيرة بقصف إسرائيلي جنوبي لبنان

استشهد صحفي وأصيب 3 بينهم مراسلة ومصور قناة الجزيرة كارمن جوخدار وإيلي براخيا في قصف إسرائيلي على سيارتهم ببلدة علما الشعب جنوبي لبنان.

وقال مدير مكتب الجزيرة في لبنان مازن إبراهيم، إن “كل الفرق التابعة للجزيرة ترتدي سترات واقية من الرصاص وخوذات وهناك كتابات واضحة بكلمة press على ملابسهم وعلى السيارات أيضا”.

وأوضح أن المكان الذين كانوا فيه كان تجمعا للصحفيين من قنوات عدة.

وتشهد الحدود اللبنانية مع إسرائيل تصعيدا حيث تعرضت بلدتا الضهيرة وعلما الشعب جنوبي لبنان اليوم الجمعة لقصف من قبل الجيش الإسرائيلي ردا على ما ادعى أنه “رصده لإطلاق نار” من الطرف الآخر.