“الأطفال هدول شايلات صواريخ؟!!”.. فلسطينية تتساءل بعد قصف استهدف منزلها وأصاب أطفالها (فيديو)

فضّلت حنان سليمان قديح أن تمكث في منزلها في عبسان الكبيرة منذ بداية عملية طوفان الأقصى، لترعى أطفالها من ذوي الاحتياجات الخاصة في أمان.

لم تلبث حنان كثيرًا حتى انهالت الصواريخ الإسرائيلية على منزلها، الاثنين الماضي، لتحيله دمارًا وركامًا.

استشهد زوج حنان وواحدة من أطفالها، بينما تعرضت لكسر في فقراتها جعلتها عاجزة عن الحركة. تنشد حنان العلاج المفقود في غزة، لتربية أطفالها اليتيمات.

وروت شقيقتها فاطمة قديح عن الدقائق الأولى من القصف، قائلة إنهم كانوا في منزلهم عندما بدأت الصواريخ في السقوط عليهم.

وتساءلت فاطمة عن ذنب الأطفال اللائي فقدن والدهنّ ومنزلهنّ، وشاهدن إصابة والدتهن، وقالت: “هادي بتقاوم؟ قاعدة بأمان الله.. الأطفال هدول شايلات صواريخ؟”

وحمّلت السيدة الفلسطينية مسؤولية المعاناة التي تعيشها العائلة لحكومات العالم، وناشدت إخراج شقيقتها من قطاع غزة بشكل عاجل للحصول على علاج لإصابتها في الخارج، قائلة إنه اختها تموت.

ومن على فراشها، طالبت حنان قديح بفتح المعابر لمداواة الجرحى الذين يعانون الأمرّين، كما طالبت بأن تتلقي العلاج في الخارجة لكي تتمكن من رعاية أطفالها.