الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي نتيجة إطلاق “حزب الله” صاروخ مضاد للدبابات

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقتل أحد جنوده نتيجة إطلاق “حزب الله” صاروخ مضاد للدبابات من جنوب لبنان، أمس الأربعاء.

ونشر “حزب الله” اللبناني تسجيلًا مصورًا يظهر استهدافه تجمعًا لعدد من الجنود الإسرائيليين قرب موقع الجرداح ‏مقابل منطقة الظهيرة الحدودية بالصواريخ المُوجّهة.

وقال “حزب الله”، الأربعاء، إنه استهدف موقعًا عسكريًا إسرائيليًا بالصواريخ الموجهة “ردًا على الاعتداءات يوم الاثنين الماضي والتي أدّت إلى ‏استشهاد عدد من مقاتلي الحزب”.

وأوضح أن استهدافه الجنود أدى إلى سقوط عدد كبير من الإصابات ‏المؤكدة في صفوفهم بين قتيل وجريح، وفقًا لبيان له.

ونشر الحزب مقطع “فيديو” للهجوم.

ومنذ بدء عملية “طوفان الأقصى”، شهدت المنطقة الحدودية تبادلًا للقصف بين الجانبين.