رغم تهديد القضاء.. إشادة بالمحترفين في فرنسا موسى التعمري ومصطفى محمد لدعمهما فلسطين

أشاد نشطاء بموقف اللاعب الأردني المحترف في نادي مونبيليه الفرنسي موسى التعمري، واللاعب المصري ومهاجم نانت الفرنسي مصطفى محمد بعدما أعلنا عن دعمهما لفلسطين بعد العدوان الأخير على غزة من قبل جيش الاحتلال، متحدين قرار السلطات بمعاقبة كل من يظهر تضامنه مع الشعب الفلسطيني.

وشارك التعمري الخبر الخاص بالعقاب على التضامن وعلق عليه قائلًا “مع هيك نحن مع القضية”، واختار أن يكون ذلك مرفقًا بصورة يرتدي فيها “أوقفوا الحرب على غزة”، أما مصطفى محمد فقد غير صورته الشخصية لحسابه على انستغرام بصورة علم فلسطين.

وأشاد عدد كبير من النشطاء بتصرف اللاعبين وعدم الخوف من العقاب، خاصة أن التعمري نال إشادة من حساب الدوري الفرنسي قبل يومين بسبب أدائه الجيد، ومصطفى محمد لاعب الشهر في فريقه لمرتين متتاليتين وتحتفي به الصحافة الفرنسية مرات كثيرة.

المدون ليث زيود كتب “من الممكن أن يكون تصرف التعمري مدمرًا لمسيرته وحياته، مع ذلك استغل شعبيته وجمهوره في فرنسا وأوروبا”.

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الصحفي محمد حافظ علق قائلا “التعمري لاعب أردني بدأ للتو مسيرته في أوروبا ورغم إنه يقدم بداية موسم ممتازة وما زال يتحسس خطواته إلا أن ذلك لم يمنعه عن التشجع ودعم فلسطين في أكثر بلد قمعي”.

اللي في الصورة اسمه موسى التعمري، لاعب أردني بدأ للتو مسيرته في أوروبا ورغم إنه بيقدم بداية موسم ممتازة إلا إنه أعتقد غالبية جمهور الدوري مش عارف اسمه. يعني واحد بيقول يا هادي افتحلي الأبواب وفقني وحبب فيا خلقك. مع ذلك مخافش ومحسبهاش رغم إنه في أكتر بلد غبي في العالم. pic.twitter.com/BngIQAhI4D — Mohamed Hafez (@Hafez_1897) October 12, 2023

وعن مصطفى محمد قال عمر مشعل “مصطفى يلعب في واحدة من أكثر الدول الأوروبية عنصرية ضد العرب ورغم ذلك ما خاف وأعلن دعمه لفلسطين”.

ابن الزمالك مصطفى محمد❤️🤍🏹

يلعب في واحده من أكتر الدول الأوروبية عنصرية ضد العرب و واقفين مع اليهود بكل قوة و رغم ذلك ما خاف وأعلن دعمه لفلسطين🇵🇸❤️ pic.twitter.com/g7iciLqKiE — عمر مشعل ⚡ (@omar_alzhra) October 12, 2023

يذكر أن وزير العدل الفرنسي موريتي أعلن خلال جلسة مسائلة بالجمعية الوطنية الفرنسية أن المتعاطفين مع حماس أو حركة الجهاد الإسلامي يواجهون تهما تتعلق بدعم “جماعة إرهابية” وهو ما يؤدي إلى عقوبة تصل لخمس سنوات سجنا.

مصطفى محمد في أكثر بلد عنصريه و مخافش ودعم القضية الفلسطينية

الرجال مواقف pic.twitter.com/kubZh8xQoV — ahmed shrief (@ahmedserief2) October 12, 2023