سياسة|فرنسا

رغم تهديد القضاء.. إشادة بالمحترفين في فرنسا موسى التعمري ومصطفى محمد لدعمهما فلسطين

اللاعب الأردني المحترف في مونبلييه الفرنسي موسى التعمري (منصات التواصل)
13/10/2023

أشاد نشطاء بموقف اللاعب الأردني المحترف في نادي مونبيليه الفرنسي موسى التعمري، واللاعب المصري ومهاجم نانت الفرنسي مصطفى محمد بعدما أعلنا عن دعمهما لفلسطين بعد العدوان الأخير على غزة من قبل جيش الاحتلال، متحدين قرار السلطات بمعاقبة كل من يظهر تضامنه مع الشعب الفلسطيني.

وشارك التعمري الخبر الخاص بالعقاب على التضامن وعلق عليه قائلًا “مع هيك نحن مع القضية”، واختار أن يكون ذلك مرفقًا بصورة يرتدي فيها “أوقفوا الحرب على غزة”، أما مصطفى محمد فقد غير صورته الشخصية لحسابه على انستغرام بصورة علم فلسطين.

اللاعب الأردني موسى التعمري يواصل دعمه للقضية الفلسطينية
اللاعب الأردني موسى التعمري يواصل دعمه للقضية الفلسطينية (منصات التواصل)

وأشاد عدد كبير من النشطاء بتصرف اللاعبين وعدم الخوف من العقاب، خاصة أن التعمري نال إشادة من حساب الدوري الفرنسي قبل يومين بسبب أدائه الجيد، ومصطفى محمد لاعب الشهر في فريقه لمرتين متتاليتين وتحتفي به الصحافة الفرنسية مرات كثيرة.

اللاعب المصري مصطفى محمد يغير صورة حسابه على انستغرام تعاطفًا مع غزة
اللاعب المصري مصطفى محمد يغير صورة حسابه على انستغرام تعاطفًا مع غزة (منصات التواصل)

المدون ليث زيود كتب “من الممكن أن يكون تصرف التعمري مدمرًا لمسيرته وحياته، مع ذلك استغل شعبيته وجمهوره في فرنسا وأوروبا”.

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الصحفي محمد حافظ علق قائلا “التعمري لاعب أردني بدأ للتو مسيرته في أوروبا ورغم إنه يقدم بداية موسم ممتازة وما زال يتحسس خطواته إلا أن ذلك لم يمنعه عن التشجع ودعم فلسطين في أكثر بلد قمعي”.

وعن مصطفى محمد قال عمر مشعل “مصطفى يلعب في واحدة من أكثر الدول الأوروبية عنصرية ضد العرب ورغم ذلك ما خاف وأعلن دعمه لفلسطين”.

 

يذكر أن وزير العدل الفرنسي موريتي أعلن خلال جلسة مسائلة بالجمعية الوطنية الفرنسية أن المتعاطفين مع حماس أو حركة الجهاد الإسلامي يواجهون تهما تتعلق بدعم “جماعة إرهابية” وهو ما يؤدي إلى عقوبة تصل لخمس سنوات سجنا.

المصدر : الجزيرة مباشر