“طوفان الأقصى”.. السيسي يدعو سكان غزة إلى البقاء صامدين في أرضهم (فيديو)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن مصر تبذل قصارى جهدها لاحتواء التصعيد في الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وتحاول التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأردف السيسي في خطابه، الخميس، “نحاول تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في غزة ولن تنتهي دعواتنا”، لافتًا إلى أنه يتحدث مع الزعماء والمسؤولين جميعهم لتخفيف هذه المعاناة.

وأكد السيسي أن موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية، وتأمين حصوله على حقوقه المشروعة.

وتطرق السيسي في خطابه إلى استضافة مصر العديد من “الضيوف” الذين فروا من دول أخرى، محذرًا من أنه “بالنسبة للقطاع.. هناك خطورة كبيرة جدًا، لأنها تعني تصفية هذه القضية”.

وأضاف “هذه قضية القضايا وقضية العرب كلها، والمهم أن شعبها (غزة) يبقى صامدًا ومتواجدًا على أرضه، ونحن سنبذل أقصى الجهد لكي نخفف عنه”.

وأوضح أن يواصل جهوده “لتكف صرخات الأطفال وبكاء الأرامل ونحيب الأمهات”، مضيفًا “لن يتأتى ذلك إلا بتوفير أقصى حماية للمدنيين من الجانبين فورًا، والعمل على منع تدهور الأحوال الإنسانية وتجنب سياسات العقاب الجماعي والحصار والتجويع والتهجير”.

كما أكد الرئيس المصري ضرورة عدم تحميل الأبرياء تبعات الصراع العسكري، مشيرًا إلى أن هذا يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني “بشكل عاجل”، ومطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لتحقيق السلام.

وأصدرت الخارجية المصرية بيانًا، صباح الخميس، دعت فيه المجتمع الدولي إلى مساعدة الفلسطينيين، وإيصال المساعدات الدولية إلى مطار العريش الذي تم تحديده لاستقبال المساعدات الدولية، مؤكدة أن معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر مفتوح للعمل، ولم يتم إغلاقه في أية مرحلة منذ بدء الأزمة الراهنة.

وأشار البيان إلى أن تدمير مرافق المعبر الأساسية على الجانب الفلسطيني نتيجة القصف الإسرائيلي المتكرر، يحول دون انتظام عمله بشكل طبيعي.

وطالب البيان إسرائيل بتجنب استهداف المعبر كي تنجح جهود الترميم والإصلاح فيه بما يؤهله لأن يكون شريان حياة لدعم الفلسطينيين في القطاع.