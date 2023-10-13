كتائب القسام تطلق رشقة صاروخية باتجاه تل أبيب (فيديو)

أطلقت المقاومة الفلسطينية، الجمعة، رشقات صاروخية تجاه تل أبيب رداً على استهداف المدنيين في غزة، وفق بيان لكتائب القسام، الجناح العسكري لحماس.

وذكرت هيئة البث وإذاعة الجيش الرسميتان، أن إسرائيلية أصيبت بجروح متوسطة جراء تعرضها لشظايا قذيفة صاروخية سقطت على منزلها في مدينة رحوبوت، قرب تل أبيب، جراء إطلاق رشقة صواريخ من قطاع غزة.

وقد دوت صفارات الإنذار في تل أبيب والمناطق المحيطة بها، وفق بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي.

ولليوم السابع، يتعرض قطاع غزة المحاصر منذ 2006، لغارات جوية إسرائيلية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين الفلسطينيين.