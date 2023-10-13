كتائب القسام تعلن تقصف مقر قيادة المنطقة الشمالية الإسرائيلية في صفد بصاروخ “عياش 250” (فيديو)

قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، إنها قصفت مقر قيادة المنطقة الشمالية الإسرائيلية في صفد بصاروخ من طراز “عياش 250”.

ونشرت الكتائب مقطعًا مصورًا، الجمعة، لإطلاق الصاروخ، قائلة إن القصف يأتي ردًا على التهجير والمجازر التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

ونشرت كتائب القسام في وقت سابق مقاطع “فيديو” وصورًا لدخان يتصاعد، قائلة إنه نتيجة القصف.

وكشفت كتائب القسام عن صاروخ “عياش 250” للمرة الأولى في مايو/أيار 2021 عندما استخدمته في قصف مطار رامون، جنوبي إسرائيل.