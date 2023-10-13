كتائب القسام تنشر لقطات من تعامل مقاتليها مع الأطفال خلال معارك غلاف غزة (فيديو)

نشرت “كتائب القسام” الجناح العسكري المسلح لحركة “حماس”، الجمعة، تسجيلًا مصورًا من اليوم الأول لعملية “طوفان الأقصى” العسكرية، يظهر حسن تعامل أفرادها مع الأطفال الإسرائيليين في مستوطنة حوليت.

وعلّقت القسام على التسجيل المنشور على قناتها في “تيلغرام”: “مشاهد من تعامل مجاهدي القسام مع الأطفال خلال المعارك في كيبوتس (حوليت) في اليوم الأول من عملية طوفان الأقصى”.

ويظهر التسجيل مساعدة أفراد من “القسام” بتقديم المساعدة الطبية لأحد الأطفال، فيما يحمل آخر طفلًا رضيعًا يبكي ويواسيه.

كما يظهر في التسجيل المقاومين وهم ويقدمون الطعام والماء للأطفال الذين تركهم ذووهم وفروا.

وقبل أيام بثت كتائب القسام “فيديو” لعملية إطلاق سراح امرأة إسرائيلية وطفليها، بشكل طوعي.

وأطلقت القسام المرأة وطفليها بعدما تحفظت عليهم خلال الاشتباكات التي خاضتها ضد قوات الاحتلال، في الأيام الماضية.





وظهرت المرأة في المقطع وهي تحمل طفلًا وتسير باتجاه الآخر الذي كان ينتظر بينما مقاتلو المقاومة يحيطون بهم، قبل أن تأخذ طفليها وتمضي باتجاه مستوطنتها.

وخلال اليومين الماضيين، انتشرت تقارير إعلامية في الإعلام الغربي وتبناها الرئيس الأمريكي جو بايدن دون أي دليل، تدعي أن مقاتلي القسام قطعوا رؤوس أطفال إسرائيليين خلال العملية العسكرية.