مصر تعلّق على دعوة إسرائيل بإخلاء غزة من سكانها

حذّرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، من دعوة جيش الاحتلال الإسرائيلي لمغادرة أكثر من مليون من سكان قطاع غزة منازلهم، والتوجه جنوبًا.

وقالت الوزارة في بيان إن هذا الإجراء سيشكل “مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة”.

وطالبت وزارة الخارجية المصرية الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية لما لها من تبعات خطرة على الأوضاع الإنسانية في غزة.

وطالبت مجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤوليته لوقف هذا الإجراء، كما دعت الأطراف الدولية إلى التدخل لمنع مزيد من التصعيد في قطاع غزة.