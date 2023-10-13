وزارة الصحة بغزة: 70 شهيدا و150 إصابة بقصف الاحتلال قافلة نازحين من القطاع

استشهد أكثر من 70 فلسطينيا وأصيب نحو 150 جراء استهداف الاحتلال النازحين في قطاع غزة، حسبما ذكرت وزارة الصحة في القطاع.

وقال الوزارة، مساء الخميس، إن عشرات الضحايا وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي جراء استهداف قوات الاحتلال لسيارات وحافلات تقل مواطنين أجبرهم الاحتلال على الخروج من منازلهم والنزوح إلى مناطق أخرى داخل القطاع.

ودعا جيش الاحتلال سكان شمال قطاع غزة، وهم أكثر من مليون شخص، إلى إخلاء مساكنهم والتوجه إلى جنوب القطاع.

ولليوم السابع على التوالي، تواصل قوات الاحتلال قصف قطاع غزة بالمدفعية وشن الغارات الجوية، ما تسبب في محو أحياء سكنية بكاملها وسقوط أكثر من 1800 شهيد وإصابة الآلاف.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الخميس، أن 500 طفل و276 سيدة استشهدوا نتيجة قصف الاحتلال.