إسرائيل.. أهالي أسرى يتظاهرون أمام وزارة الدفاع ويطالبون بإقالة نتنياهو وإطلاق سراح ذويهم (فيديو)

تظاهر عدد من أهالي الأسرى الإسرائيليين أمام مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وإطلاق سراح أقربائهم المحتجزين في غزة.

وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي أن لديها أكثر من 30 أسيرا، بينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن لديها عشرات الأسرى من مختلف الجنسيات.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي وجود ما لا يقل عن 120 أسيرا من جنوده في غزة.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقتل 13 أسيرا بينهم أجانب جراء قصف الاحتلال المكثف على محافظتي الشمال وغزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.