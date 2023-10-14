إسماعيل هنية: باقون على أرضنا ولن نرحل إلى مصر مهما ارتكب الاحتلال من مجازر (فيديو)

أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن الفلسطينيين لن يغادروا غزة أو الضفة الغربية ويهاجروا إلى مصر.

ووجَّه هنية، في خطاب اليوم السبت، التحية للموقف المصري بشأن ضرورة بقاء الفلسطينيين في غزة، وقال “لا هجرة من غزة إلى مصر، أحييهم على موقفهم المرحب بنا، لكن ليس علي أساس هجرة أو نزوح، لا يمكن أن نقبل هذا”.

وتابع “قرارنا هو قرار مصر، أن نبقى في أرضنا، والوقوف في وجه المخطط الصهيوني المدعوم من الإدارة الأمريكية، والذي سنفشله بهذا الصمود والموقف الموحد والتضامن العربي”.

وقال إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب “مجازر وإبادة جماعية، ويتبع سياسة الأرض المحروقة، في محاولة لتهجير أبنائنا من غزة”، مؤكدا “ليس لدينا سوى خط واحد، وهو العودة إلى أرضنا وديارنا، وهذا ليس بعيد المنال، بل إن هذه الضربة الاستراتيجية تقول إن تحريرنا وعودتنا أصبحت قريبة المنال”.

وأضاف “الهزيمة التي تلقاها العدو في السابع من أكتوبر -عملية طوفان الأقصى- أحدثت زلزالا مدويا في قلب الكيان الصهيوني، وتعدت ذلك إلى كل حلفائه والمناصرين له”، موضحا أن إسرائيل “تعتقد بارتكابها هذه المجازر أنها ستمحو عار الهزيمة والانكسار الذي لحق بها من ضربة القسام، لكن أنّى له ذلك؟ بل ستكون له تداعيات سياسية وعسكرية وأمنية”.

تضليل الاعلام الغربي

وتحدَّث هنية عن ما رآه تضليلا من الإعلام الغربي حول عمليات المقاومة، وقال “يتباكون على المدنيين والأطفال والنساء، ويحاولون تشوية صورة حماس، التي لطالما أكدت أنها لا تستهدف المدنيين”، مؤكدا أنه رغم ما تقوم به إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، فإن المقاومة تلتزم بمبادئها التي تستند إلى الدين الإسلامي.

وتساءل مستنكرا “أين موقفكم من ارتكاب المجازر بحق المدنيين والأطفال وتدمير البيوت على رؤوس ساكنيها؟”، وأكد أن حماس لن تتأثر بهذه “الآلة الإعلامية المضللة التي ستنكشف أمام قيم المجاهدين وأخلاقهم”.

وأشاد هنية بصمود أهل غزة في وجه الغارات الإسرائيلية المكثفة، وبتمسكهم بالمقاومة، كما أشاد بالمظاهرات والوقفات التي خرجت في عواصم ومدن مختلفة في أنحاء العالم تضامنا مع غزة، مطالا بضرورة الاستمرار في هذا الحراك دعما للشعب الفلسطيني والمقاومة.