الأردن: تهجير الفلسطينيين سيدفع المنطقة كلها نحو “الهاوية”

قال الأردن، اليوم السبت، إن أي تحرك من إسرائيل لفرض تهجير جديد على الفلسطينيين سيدفع المنطقة كلها نحو “هاوية تعمق الصراع وتوسعه”.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن “منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضغطها على أكثر من مليون غزي في شمال القطاع لمغادرة بيوتهم في الوقت الذي تستعر فيها حربها على القطاع خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون الحرب”.

ومنح الاحتلال الإسرائيلي سكان شمال قطاع غزة مهلة انقضت صباح اليوم السبت للتحرك جنوبا قبل أن يشن هجوما بريا متوقعا بهدف القضاء على مقاتلي المقاومة الفلسطينية.

وقال الاحتلال إنه سيسمح بالتحرك الآمن لسكان غزة عبر طريقين رئيسيين صوب جنوب القطاع حتى الرابعة مساء.

وقال الصفدي “الحرب التي أعلنت إسرائيل أن هدفها القضاء على حماس تقتل وتشرد الأبرياء الفلسطينيين، وستترك المنطقة والعالم في مواجهة تداعيات بيئة الدمار واليأس والقهر التي ستحيل إسرائيل غزة إليها، ولن تحقق أمنًا ولن تقود إلى سلام”.

وأضاف أن “الحرب الإسرائيلية المستعرة على قطاع غزة تسبب كارثة إنسانية وتمثل عقابا جماعيا لأكثر من مليوني فلسطيني وتدفع المنطقة كلها اتجاه الهاوية”.

وأكد أن “العنف لن يدفع إلا نحو المزيد من العنف، وأن الحرب لن تقود إلا إلى تأجيج الصراع وزيادة التوتر”.

وتشن إسرائيل غارات عنيفة واعتداءات وحشية على قطاع غزة المحاصر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري؛ مما أسفر عن استشهاد 2215 وإصابة 8714، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وشنّت المقاومة الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر، ردًّا على الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والمرابطين والمرابطات؛ وأدت العملية إلى سقوط 1300 قتيل إسرائيلي وأكثر من 3300 مصاب.