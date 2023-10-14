كتائب القسام تستهدف آليات إسرائيلية شرق خان يونس (فيديو)

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو يرصد استهداف مقاتليها بالصواريخ آليات عسكرية إسرائيلية شرق قطاع غزة.

وقالت الكتائب إن مقاتليها شنوا هجوما بالصواريخ استهدف حشودا لقوات الاحتلال شرق خان يونس، ظهر اليوم السبت، وذلك ضمن معركة طوفان الأقصى.

وتشير التطورات والمؤشرات على الأرض إلى أن إسرائيل تخطط لشيء كبير، لأن جيشها يبني قاعدة بجوار قطاع غزة لاستيعاب عشرات الآلاف من الجنود، في حين تتحرك أرتال من الدبابات الإسرائيلية نحو المنطقة، كما حشدت 300 ألف جندي احتياطي، وهو العدد الأكبر في تاريخها.

ويأتي الهجوم الذي شنته حماس ظهر اليوم على آليات إسرائيلية شرق القطاع، بالتزامن مع تصريحات لنائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري، الذي أكد أن وسائل كتائب القسام الدفاعية أفضل بكثير من الهجومية.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي وحشي منذ أن أطلقت كتائب القسام، صباح السبت 7 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عملية عسكرية واسعة ضد إسرائيل حملت اسم “طوفان الأقصى”، ردا على الاعتداءات المستمرة التي تشنها قوات الاحتلال على الفلسطينيين.