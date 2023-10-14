بوريل يعتبر دعوة إسرائيل إلى إجلاء سكان شمال غزة “مستحيلة تماما”

قال وزير خارجية الاتحاد الأوربي جوزيب بوريل، اليوم السبت في بيجين، إن دعوة إسرائيل إلى إجلاء أكثر من مليون فلسطيني من شمال قطاع غزة خلال يوم واحد، أمر “مستحيل تنفيذه تماما”.

ونزح آلاف الفلسطينيين من مدينة غزة الجمعة، في اتجاه جنوب القطاع بعد تحذيرات وجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي لإخلاء منازلهم، وهو ما يوحي بتحضيره لعملية برّية على القطاع.

وقال بوريل خلال مؤتمر صحفي في اليوم الأخير من زيارته للصين “أقول بصفتي ممثلا للموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي إن (عملية الإجلاء) من المستحيل تماما تنفيذها”.

وأضاف “تصور إمكانية نقل مليون شخص في 24 ساعة في وضع مثل وضع غزة لا يمكن سوى أن يقود إلى أزمة إنسانية”.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، قد أكدت أمس الجمعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن أوروبا تقف “إلى جانب” إسرائيل التي تملك “حق الدفاع عن نفسها”.

لكن بوريل أشار إلى حدود هذا الموقف، معتبرا أن إسرائيل ملزمة في دفاعها عن نفسها بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني.

وقال “الموقف واضح، إننا ندافع بالتأكيد عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها” مستدركًا “لكن كأي حق آخر، هذا له حدود، وهذه الحدود هي القانون الدولي”.

واعتبر بوريل أن الاستراتيجية الوحيدة القابلة للتطبيق على المدى البعيد لإيجاد حل لـ”دوامة العنف” بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومعترف بها دوليا.

وقال بعد سلسلة من المحادثات الرفيعة المستوى مع مسؤولين صينيين، إن الاتحاد الأوروبي والصين متفقان على حل الدولتين.

وقال “إننا موافقان بالتأكيد على أن الحل الوحيد البعيد المدى لهذه الأزمات المتعاقبة.. هو العمل على حل الدولتين”.

وأضاف “اتفقنا على وجوب أن تبذل الأسرة الدولية كل ما أمكن لمنع مزيد من التدهور الذي قد ينتشر إلى المنطقة”.