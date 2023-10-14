جثث مقطوعة الرؤوس وجنين خرج من بطن أمه.. ارتفاع عدد الأطفال ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة إلى ألف

قال مراسل الجزيرة مباشر إن عدد الأطفال الذين استُشهدوا في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة ارتفع إلى أكثر من ألف.

وذكر مراسل الجزيرة مباشر، الذي كان يتحدث من أمام مستشفى الشفاء، أن جُل الإصابات التي ترد إلى المستشفى هي لأطفال.

وأضاف أنه شاهد “مآسي لا تتحملها القلوب” لجثث أطفال مقطوعة الرؤوس وجنين خرج من بطن أمه نتيجة للقصف.





على الصعيد الميداني، ذكر مراسل الجزيرة مباشر أن مسيّرات انتحارية إسرائيلية تُستخدم في تنفيذ عمليات اغتيال، بدأت بالتحليق في سماء قطاع غزة.

وأضاف أنه سبق استخدام هذه المسيّرات في عمليات اغتيال لقادة سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.





وعلى الجانب الآخر، قال المراسل إن المقاومة الفلسطينية وجهت ضربات صاروخية عنيفة باتجاه تل أبيب ومستوطنات غلاف قطاع غزة.

وأشار إلى أن المقاومة أعلنت عن أسلحة جديدة دخلت الخدمة خلال معركة “طوفان الأقصى”.