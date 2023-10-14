حماس “تثمن” موقف روسيا من العدوان الإسرائيلي على غزة (فيديو)

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، موقف روسيا من العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 8 أيام على قطاع غزة.

وأشادت حماس في بيان صحفي، فجر السبت، بموقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من العدوان الإسرائيلي “المتواصل على شعب فلسطين ورفضه حصارغزة وقطع الإمدادات الإغاثية عنها واستهداف المدنيين الآمنين فيها”.

وأكدت حماس ترحيبها “بالجهود الروسية الحثيثة الرامية إلى وقف العدوان الهمجي الصهيوني الممنهج على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة”، بحسب البيان.

وقال بوتين مساء الجمعة، إن “حصار غزة غير مقبول”، كما أكد حق الشعب الفلسطيني “في إنشاء دولته التي وعدوه بها منذ زمن”.