حماس: مطالبة المستشفيات بالإخلاء جريمة جديدة يرتكبها جيش الاحتلال

أشادت حركة المقاومة الإسلامية حماس في بيان، اليوم السبت، بموقف الطواقم الطبية ورفضها مغادرة المستشفيات في قطاع غزة.

وقالت الحركة في البيان: “يصرّ الاحتلال الفاشي على ارتكاب المزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق شعبنا في قطاع غزة، باعتدائه المباشر على المستشفيات والمراكز الصحية، وآخرها طلبه من الطواقم الطبية في مستشفى العودة شمال غزة الإخلاء والمغادرة”.

وأضاف البيان أن هذا “يعكس النوايا الإجرامية المبيّتة لهذا الجيش الفاشي تجاه شعبنا في القطاع بحرمانهم من حقهم الأساس في تلقي الخدمات الصحية الأساسية والطارئة، مما يشكل لوحده جريمة حرب في القانون الدولي الإنساني”.

وأضاف البيان “نُشيد بالدور البطولي والإنساني للأطقم الطبية برفضها إخلاء المستشفى ووقف العمل وإصرارهم على مواصلة دورهم الوطني والإنساني في رعاية ومعالجة الجرحى والمرضى”.

ودعت حماس الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المعنية إلى التدخل العاجل لوقف العدو عن مخططاته الإجرامية باستهداف المستشفيات والأطقم الطبية وسائر المؤسسات العاملة في الحقل الإنساني.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمهل إدارة مستشفى العودة شمالي غزة حتى العاشرة صباح اليوم لإخلائه.