“الياسين”.. القسام تكشف عن قذيفة استخدمتها لأول مرة في عملية “طوفان الأقصى” (فيديو)

كشفت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن قذيفة أدخلتها الخدمة لأول مرة في عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها فجر السبت الماضي.

وبثت القسام، اليوم السبت، فيديو أعلنت فيه عن قذيفة “الياسين” عيار 105 ملم المحلية الصنع، والمضادة للدروع وذات قدرة تدميرية عالية، وقالت إنها أدخلتها معركة “طوفان الأقصى”.

وظهر في المقطع مئات القذائف وعشرات الجنود المدربين على استخدامها، كما تضمَّن المقطع مشهدا عمليا لاستخدام “الياسين” ضد مدرعة إسرائيلية وتدميرها.

ويتزامن إعلان القسام عن قذيفة “الياسين” مع تطورات ميدانية تؤكد بناء الجيش الإسرائيلي قاعدة بجوار قطاع غزة لاستيعاب عشرات الآلاف من الجنود، كما تتحرك أرتال من الدبابات الإسرائيلية صوب المنطقة.





كما نشرت الكتائب، صباح اليوم، صورا لهجوم بالقذائف استهدف حشودا لقوات الاحتلال شرق خان يونس، ظهر السبت.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي وحشي منذ أن أطلقت القسام، صباح السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عملية عسكرية واسعة ضد إسرائيل حملت اسم “طوفان الأقصى”، ردا على الاعتداءات المستمرة التي تشنها قوات الاحتلال على الفلسطينيين.