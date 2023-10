رسالة من 55 عضوا بالكونغرس الأمريكي لبايدن بشأن الوضع في غزة

وجه 55 عضوا بالكونغرس الأمريكي رسالة للرئيس جو بايدن، طالبوا فيها بضرورة التأكد من أن يكون “رد إسرائيل” في قطاع غزة طبقا للقانون الدولي وأن تتخذ كافة الإجراءات للحد من تعرض المدنيين الأبرياء لأضرار.

كما طالب الأعضاء في الرسالة، التي وجهت أيضا إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الإدارة بالعمل بسرعة من أجل استعادة توصيل إمدادات الطعام والمياه والكهرباء وكافة المواد اللازمة للبقاء على قيد الحياة إلى قطاع غزة لضمان حصول المدنيين الأبرياء على ما يلزمهم من تلك المواد.

ودعت الرسالة الإدارة الأمريكية إلى العمل مع الشركاء الإقليميين لإقامة ممر إنساني لتوصيل هذه الإمدادات الضرورية والسماح للمدنيين الفلسطينيين والأجانب، بمن فيهم من يحمل الجنسية الأمريكية، بالوصول إلى ملاذ آمن خارج غزة.

كما طالبت الرسالة الإدارة بالانتقاد العلني لأي جرائم كراهية أو ردود الفعل تجاه أي أمريكي، بما في ذلك اليهود والمسلمين، وذلك عبر التوضيح للشعب الأمريكي أن “حماس ليست الشعب الفلسطيني والشعب الفلسطيني ليس حماس”.

As Israel's fight against Hamas continues, I helped lead 55 members of Congress in urging the US to ensure that innocent civilians in Gaza are protected. That includes following international law, delivering food & water to Gaza, providing safe passage & humanitarian assistance. https://t.co/aBz3aEFBB5

— Rep. Mark Pocan (@RepMarkPocan) October 13, 2023