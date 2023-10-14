شاهد: اللحظات الأولى لقصف طائرات الاحتلال قافلة نازحين من غزة

تداول ناشطون على مواقع التواصل مقطع فيديو للحظات الأولى عقب استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، قوافل النازحين في قطاع غزة، الجمعة.

ويظهر في التسجيل آثار القصف على شارع مكتظ بالأطفال والمصابين وطواقم الإسعاف في القطاع المحاصر.

وأفادت وزارة الصحة في القطاع باستشهاد أكثر من 70 فلسطينيا وإصابة نحو 150 جراء استهداف الاحتلال للنازحين.

وقال الوزارة، إن عشرات الضحايا وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي جراء استهداف قوات الاحتلال سيارات وحافلات تقل مواطنين أجبرهم الاحتلال على الخروج من منازلهم والنزوح إلى مناطق أخرى داخل القطاع.

وطلب الجيش الإسرائيلي من سكان مدينة غزة، الجمعة، إخلاء منازلهم والتوجه جنوبا.