شاهد: سرايا القدس تقصف تل أبيب وأسدود وعسقلان ردًا على استهداف المدنيين في غزة

أطلقت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، رشقات صاروخية تجاه مدن إسرائيلية ردًا على استهداف المدنيين في قطاع غزة.

وأعلنت سرايا القدس، اليوم السبت، قصف تل أبيب وأسدود وعسقلان ومدن العمق الإسرائيلي برشقات صاروخية، وذلك “ردًا على المجازر واستهداف المدنيين”.

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ووفق موقع “i24 news” الإسرائيلي، فقد دوت صفارات الإنذار في المدن الثلاث التي استهدفتها سرايا القدس مساء اليوم.

وحسب مشاهد عرضتها الجزيرة مباشر، أصابت بعض الصواريخ بالفعل مباني وأحياء في تل أبيب، وظهرت الشوارع خالية من المارة مع دوي صفارات الإنذار.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي وحشي منذ أن أطلقت القسام صباح السبت 7 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري عملية عسكرية واسعة ضد إسرائيل حملت اسم “طوفان الأقصى”، ردًّا على الاعتداءات المستمرة التي تشنها قوات الاحتلال على الفلسطينيين.