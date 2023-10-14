سياسة|قطاع غزة

شاهد: كتائب القسام تتوعد القوات البرية الإسرائيلية

القسام تنشر فيديو لمناورة عسكرية تهدد بها إسرائيل في حال الاجتياح البري
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14/10/2023-|آخر تحديث: 14/10/202310:04 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو لتدريبات مقاتليها على الاشتباك البري مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي المقطع الذي نشرته القسام اليوم السبت، ظهر الجنود في مناورة عسكرية للاشتباك من مسافة صفر مع دبابات وآليات عسكرية للاحتلال.

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كما ظهرت في المقطع أنفاق صغيرة لا تكاد تُرى، صنعتها الحركة في القطاع لخروج المقاتلين لمفاجأة جنود العدو واستدراج الأحياء منهم أسرى.

وقالت القسام تعليقًا على المقطع، إنها على أتم الاستعداد لأي تدخل بري، وأكدت “هذا ما ينتظركم عند دخولكم غزة”، في إشارة إلى تجهيز قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل موسع على حدود غزة تمهيدًا لاقتحامه بريًّا.

ويتزامن توقيت نشر الفيديو مع تطورات ميدانية تؤكد بناء الجيش الإسرائيلي قاعدة على الحدود مع قطاع غزة لاستيعاب عشرات الآلاف من الجنود، كما تتحرك أرتال من الدبابات الإسرائيلية صوب المنطقة.

المصدر : الجزيرة مباشر