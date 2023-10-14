شبكة الجزيرة: ندين الاعتداء الإسرائيلي الجديد الذي استهدف الجزيرة ووسائل إعلام دولية

أدانت شبكة الجزيرة الإعلامية “الاعتداء الإسرائيلي الجديد على الصحافة الذي استهدف الجزيرة ووسائل إعلام دولية”.

وحملت شبكة الجزيرة في بيان مساء الجمعة “إسرائيل المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن الاعتداء الغاشم الذي وقع على الصحفيين”، ومن بينهم طاقم لقناة الجزيرة، في جنوب لبنان.

وطالبت شبكة الجزيرة الإعلامية “بمحاسبة كل من يقف وراء هذا العمل الإجرامي”، مؤكدة أنه “لن ينجح في إرهاب طواقمنا التي ستواصل العمل دائما لنقل الحقيقة بالرغم من الاعتداءات والتهديدات التي تستهدف إسكاتها”.

وقدمت شبكة الجزيرة التعازي لـ”لأسرة الصحفية عبر العالم وذوي الشهيد الصحفي برويترز مع تمنى الشفاء العاجل لجميع الجرحى”.

استهدفت بشكل مباشر سيارة قناة #الجزيرة.. استشهاد صحفي وإصابة ثلاثة بينهم الزميلان كارمن جوخدار وإيلي براخيا في قصف إسرائيلي على علما الشعب جنوبي #لبنان#الأخبار pic.twitter.com/GNCezU71c4 — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 13, 2023

واستشهد الصحفي عصام عبد الله، الذي يعمل في وكالة رويترز، وأصيب 3 بينهم مراسلة ومصور قناة الجزيرة كارمن جوخدار وإيلي براخيا في قصف إسرائيلي على سيارتهم ببلدة “علما الشعب” جنوبي لبنان، في وقت سابق الجمعة.