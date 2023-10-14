فلسطينيون يتكدسون في رفح للحصول على مياه للشرب ويشتكون التخاذل الدولي والعربي (فيديو)

تكدَّس فلسطينيون قرب محطة تحلية وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، لتعبئة المياه الصالحة للشرب، بسبب أزمة شحها وعدم توافرها.

وقطع الاحتلال الإسرائيلي إمدادات المياه والكهرباء عن قطاع غزة قبل أربعة أيام، وسط القصف المكثف الذي استهدف منازل المدنيين.

وتسببت غارات الاحتلال وقصف المنازل والمساكن في نزوح الآلاف من سكان قطاع غزة إلى مناطق أخرى ومراكز للإيواء.

وقال يوسف مروان نصر للجزيرة مباشر إن الأمر ليس ماء وطعاما فقط، ولكنْ هناك مجازر وأطفال تموت، وهناك تهجير للسكان.

أما هشام تمراية فقال إن هناك نحو مئة شخص يعيشون في منزل واحد بدون أكل أو مياه للشرب.

واستنكر “تخاذل الأمتين العربية والإسلامية”، وطالبهما بالوقوف إلى جانبهم ونصرتهم.