سياسة|مصر

فنانون مصريون يطلقون حملة تبرعات لتخفيف معاناة سكان غزة

طفلة مصابة جراء غارة إسرائيلية على خان يونس (الفرنسية)
طفلة مصابة جراء غارة إسرائيلية على خان يونس (الفرنسية)
14/10/2023-|آخر تحديث: 14/10/202311:58 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلن عدد من الفنانين المصريين تضامنهم مع غزة أمام الغارات الإسرائيلية المكثفة على القطاع، التي أدت إلى استشهاد أكثر من ألفي فلسطيني بينهم مئات الأطفال.

وأطلق الفنان أحمد فهمي حملة تضامن عن طريق جمع تبرعات لأهالي غزة المحاصرين، وقال في مقطع فيديو نشره أمس الجمعة “ما يحدث في فلسطين جرائم حرب وتطهير عرقي لشعب شقيق، كل دقيقة يموت أرقام كبيرة، وللأسف الإعلام الغربي يضلل هذه الصورة، وأظهر أنهم هم -الإسرائيليين- الضحايا”.

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وأضاف “دورنا أن نتكلم ونوضح، كما أن دورنا جمع تبرعات قدر الإمكان”، وأوضح أنه يشارك في حملة لجمع التبرعات للهلال الأحمر المصري، كما وجَّه الدعوة لمجموعة من أصدقائه في الوسط الفني والرياضي لتشجيعهم على التبرع، من بينهم الفنانان أحمد حلمي ومصطفى خاطر واللاعب حازم إمام.

وقام الفنان مصطفى خاطر بتلبية الدعوة في مقطع فيديو نشره على حسابه في إنستغرام، أعرب فيه عن تضامنه الكامل مع أهل غزة، واستعداده للمشاركة في حملة التبرع.

ولم يعلق الفنان أحمد حلمي على الدعوة، وهو سفير إقليمي لليونسيف للنوايا الحسنة، لكنه أعاد نشر تغريدات للمنظمة الأممية تتناول الدمار الذي حل على غزة بعد الغارات المكثفة. كما غرد أمس الجمعة “المشاهد في غزة مرعبة، تبرّعوا لأطفال غزة”.

بينما أعرب الفنان أحمد السقا عن تضامنه، بكتابة دعاء لأهل غزة “اللهم إنا نستودعك فلسطين وأهلها، أمنها وأمانها، ليلها ونهارها، أرضها وسماءها”.

ولقيت دعوة فهمي إشادة واسعة على منصات التوصل، إذ وصف مدنون موقفه بـ”المحترم”، واستغل البعض الموقف لانتقاد فنانين آخرين لم يعربوا عن تضامنهم مع فلسطين حتى الآن.

المصدر : الجزيرة مباشر