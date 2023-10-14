فنانون مصريون يطلقون حملة تبرعات لتخفيف معاناة سكان غزة

أعلن عدد من الفنانين المصريين تضامنهم مع غزة أمام الغارات الإسرائيلية المكثفة على القطاع، التي أدت إلى استشهاد أكثر من ألفي فلسطيني بينهم مئات الأطفال.

وأطلق الفنان أحمد فهمي حملة تضامن عن طريق جمع تبرعات لأهالي غزة المحاصرين، وقال في مقطع فيديو نشره أمس الجمعة “ما يحدث في فلسطين جرائم حرب وتطهير عرقي لشعب شقيق، كل دقيقة يموت أرقام كبيرة، وللأسف الإعلام الغربي يضلل هذه الصورة، وأظهر أنهم هم -الإسرائيليين- الضحايا”.

اقل حاجة نقدر نعملها اننا ندعم اخوتنا في غزة ودي حملة دعم وتبرع لهلال الاحمر المصري الي بيوصل المساعدات لاخوتنا هناك علي رقم الحساب المكتوب تحت يارب ثبتهم يارب . رقم حساب جمعية الهلال الأحمر في بنك التجاري الدولي cib بالجنيه المصري: 100035211157 pic.twitter.com/DqQf3EyzUC — Ahmad Fahmy (@AFahmyOfficial) October 13, 2023

وأضاف “دورنا أن نتكلم ونوضح، كما أن دورنا جمع تبرعات قدر الإمكان”، وأوضح أنه يشارك في حملة لجمع التبرعات للهلال الأحمر المصري، كما وجَّه الدعوة لمجموعة من أصدقائه في الوسط الفني والرياضي لتشجيعهم على التبرع، من بينهم الفنانان أحمد حلمي ومصطفى خاطر واللاعب حازم إمام.

وقام الفنان مصطفى خاطر بتلبية الدعوة في مقطع فيديو نشره على حسابه في إنستغرام، أعرب فيه عن تضامنه الكامل مع أهل غزة، واستعداده للمشاركة في حملة التبرع.

ولم يعلق الفنان أحمد حلمي على الدعوة، وهو سفير إقليمي لليونسيف للنوايا الحسنة، لكنه أعاد نشر تغريدات للمنظمة الأممية تتناول الدمار الذي حل على غزة بعد الغارات المكثفة. كما غرد أمس الجمعة “المشاهد في غزة مرعبة، تبرّعوا لأطفال غزة”.

المشاهد في غزة مرعبة

أطفال بالمئات اتقتلوا وأصيبوا بحروق وجروح وفقدوا أطراف.

أمهات وآباء مكلومين وأطفال مات إخوتهم وأهاليهم قدامهم، واتهدمت بيوتهم فوقهم

مافيش أمان، ما فيش غذاء، ومافيش مياه، ولاأدوية ولاوقود ولا كهرباء

لكن في حق ليهم في الحياة وحق علينا نساعدهم

اتبرعوا لأطفال غزة… — Ahmed Helmy (@ahelmy) October 13, 2023

بينما أعرب الفنان أحمد السقا عن تضامنه، بكتابة دعاء لأهل غزة “اللهم إنا نستودعك فلسطين وأهلها، أمنها وأمانها، ليلها ونهارها، أرضها وسماءها”.

اللهم انا نستودعك فلسطين وأهلها، أمنها وأمانها، ليلها ونهارها أرضها وسماءها، فاحفظها يارب — Ahmed Elsaka (@ElSaka) October 10, 2023

ولقيت دعوة فهمي إشادة واسعة على منصات التوصل، إذ وصف مدنون موقفه بـ”المحترم”، واستغل البعض الموقف لانتقاد فنانين آخرين لم يعربوا عن تضامنهم مع فلسطين حتى الآن.

راجل جدع ومحترم الوحيد تقريبا اللي طلع يتكلم ويدعم ويحاول يعمل حاجة مكنش يستاهل التحفيل بتاعكم https://t.co/0FKWeVp1Cw — 🤷🏼‍♀️ (@KokoAhmeed) October 13, 2023