سياسة|فلسطين

قطر تعلن رفضها محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة

رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (وكالة الأنباء القطرية)
14/10/2023

أعلنت دولة قطر، اليوم السبت، رفضها القاطع لمحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من قطاع غزة، داعية إلى رفع الحصار عن القطاع وتوفير الحماية التامة للمدنيين بموجب القانون الدولي.

وحذرت وزارة الخارجية القطرية في بيان من خطورة اتخاذ سياسة العقاب الجماعي بما في ذلك الدعوات إلى إخلاء شمال قطاع غزة من السكان.

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واعتبرت الخارجية القطرية أن إجبار المدنيين على النزوح أو اللجوء إلى دول الجوار يمثل انتهاكا للقوانين الدولية ومن شأنه أن يفاقم من آثار المواجهات الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويضاعف معاناة الشعب الفلسطيني.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على التحرك العاجل لفتح ممرات إنسانية تسمح للمنظمات الدولية بإدخال المساعدات الطبية والغذائية إلى غزة وإجلاء المصابين.

وأكدت الخارجية أن الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام دائم في المنطقة هي الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن إعادة الحقوق للشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

المصدر : الجزيرة مباشر